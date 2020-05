Wandelschoenen aan en kies de grootste kathedraal ons gegeven: het ruime hemelrond

Het was in het voor een Ajax-supporter opwindende jaar 1995 dat ik voor het eerst mondkapjes zag in het openbare leven, dus buiten de steriele, klinische omgeving van ziekenhuis of tandartsenpraktijk.

Na de Champions Leaugue-triomf in Wenen was ik er in dat juichjaar in november ook bij toen Danny Blind met een beslissende strafschop de wereldbeker de prijzenkast in schoot. Die wedstrijd (tegen Gremio) werd gespeeld in Tokio en in het stadion zag ik diverse, meest jonge Japanners met mondkapjes op, de wedstrijd volgen. Ik vroeg me toen al af: waarom, waartoe en als het is om tegen vieze luch..

Soortgelijke vragen zijn er nu we vanaf Pinksteren in elk geval in tram, bus of trein een mondkapje moeten dragen. Vragen die de hoogste baas van het RIVM ook heeft, maar die wikt slechts, hoogste baas van het openbaar vervoer beschikt. Omdat ik nogal veel en lang wandel en vaak alleen, maak ik geregeld gebruik van het openbaar vervoer. Zeker bij het lopen van het Westerborkpad, dat van station..