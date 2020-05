Niksen is niet niks

‘Lepel – lepel – lepel – lepel – lepel.’ In mijn basisschooltijd herhaalden we een woord soms net zo lang tot het gek begon te klinken. Dat gevoel van ontwenning krijg ik nu opeens bij ‘niks’. Wie heeft ooit verzonnen die vier letters achter elkaar te zetten? N-i-k-s. Is het überhaupt wel een officieel woord, of weinig meer dan de tweederangs knock-off van niets?

Olga Mecking schreef een boek over ‘niksen’, met de ondertitel ‘The Dutch Art of Luieren’. Volgens de Poolse is even helemaal niks doen typisch Nederlands. Ik weet het niet. Het lijkt me meer iets voor soezende Spanjaarden in siësta-hangmatten.

Toen ik pas onder de hashtag #6dagen6beroepen werd uitgedaagd mijn ideale werkweek te schetsen, buitelden de ideeën over elkaar. Maandag romans schrijven, dinsdag werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, woensdag een bed & breakfast bestieren – maar dan wel met een theetuin en blog ernaast. De zaterdag propte ik uit keuzestress vol met vier baantjes.