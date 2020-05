Cocky Drost: ‘Ook die dieptepunten wil ik samen met hém doormaken’

Onlangs waren mijn geliefde en ik zeventien jaar getrouwd. Ik mijmerde over het prille begin van ons leven samen. Hoe hard ik mijn best moest doen om door hem opgemerkt te worden, hoe verliefd we waren en hoe vreselijk jong. Dat er weddenschappen werden afgesloten omdat niemand dacht dat een man van zijn kaliber zou passen bij een meisje van het mijne. Dat we de namen van onze kinderen al bedachten en uren konden speculeren over de plannen die God voor ons in petto zou hebben. Dat we droomden over later en onszelf voorstelden als twee oude mensen die dikke lol hadden in het bejaardentehuis. Dat we ons onbevangen verheugden op ons leven samen, zoals alleen jongverliefden dat kunnen.

Natuurlijk is de realiteit niet zo rooskleurig uitgevallen als we ons toentertijd voorstelden, maar eerlijk gezegd valt het geheel me tot nu toe niet tegen. Toen iemand mij laatst vroeg naar het dieptepunt van ons leven samen moest ik daar – tot mijn heuglijke verbazing – lang over nadenken. Niet dat ze er niet waren, hoor (een beetje relatiecoach kent het klappen van de zweep wel), maar ze voe..

Bijvoorbeeld toen we opgingen in ons werk, toen we iemand verloren van wie we heel veel hielden, toen er aandacht was van anderen of toen we het heel erg oneens waren over de manier waarop we onze kinderen moeten opvoeden. Ik kan me op dat soort momenten Vreselijk Dramatisch Afschuwelijk Diep Ongelukkig voelen en soms roep ik dwaze dingen als ‘Was maar met een ander, wél perfect meisje getrouwd..