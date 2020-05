Corjan Matsinger: Het is weer tijd voor de ‘stomp van de week’

Je bent dan misschien lekker makkelijk geslaagd als leerling omdat je eindexamen dit jaar niet doorgaat. Maar zo tof is het eigenlijk ook weer niet, want de examenreis om jezelf en je vrienden te belonen voor al dat harde werken, valt ook weg. En het gala? Geskipt. En Pinkpop, Lowlands en al die andere festivalfeestjes? Je raadt het al. Geannuleerd. Heb je geen examenperikelen? Dan is het glas nog steeds maar halfvol. Want we trainen bij de voetbal, maar de wedstrijden staan buiten spel. De balletlessen gaan al dan niet via een schermpje door, maar het doek voor de eindvoorstelling is al gevallen.

De gevolgen van COVID-19 voor het welzijn van jongeren komt steeds meer naar buiten. Zo voelt één op de drie jongeren zich meer eenzaam dan voor de coronacrisis. Thuis valt het bij vlagen ook niet mee om met elkaar samen te leven. Bij mij thuis roepen er al gauw een paar in koor als iets niet snel genoeg gaat: ‘Twee woorden, negen letters, D.U.U.R.T L.A.N.G!’

COVID-19-gezeik

En ze hebben volgens orthopedagoog Levi van Dam (universiteit van Amsterdam) gelijk. Volgens hem staat één week isolement voor adolescenten gelijk aan een tijdsperiode van één jaar. Het leven van een jongere gaat razendsnel: eropuit trekken, je vrienden ontmoeten, verliefd worden, stagelopen, sporten en..