‘Dwarsdenkers wijzen ons op de zere plekken. Krakers deden dat op hun manier ook’

Nijmegen kun je op veel manieren bekijken. Ik zie de stad meestal door de ogen van Jonas. Hij woont anti-kraakachtig, in een voormalig kantoor. De sfeer is zoals je verwacht van wonen in een kantoor. Maar de gedeelde keuken is mooi en het uitzicht verbluffend. Ik morrel aan het raam. ‘Doe geen moeite, alles zit op slot. Om sommige bewoners tegen zichzelf te beschermen.’ We kijken het raam uit, in de verte. Ik slik de vraag in of hij ook springneigingen heeft.

Jonas (34) staat al 12,5 jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. En dat in knalrood Nijmegen. ‘Woningnood is er in alle universiteitssteden’, relativeert hij. ‘En ik ben kritisch, ik wil niet te ver van het centrum wonen.’ De acht etagebewoners hebben allemaal ‘issues’. Hij situeert zich bij ‘de beste drie’ van de etage. Dat zegt wel wat: hij lijdt zelf onder de nasleep van een psychose ..

Met deze vergelijking moet ik wel meteen oppassen, want zijn psychose had religieuze elementen. Daarom is converseren richting God, hemel en bestaansgrond niet echt een plan. Gebed, voorbede, een kaars aansteken, dat is wel oké. Gelukkig is Nijmegen een stad met hoogteverschillen. We gaan als vanzelf aan de wandel. De wijde blik op het water vanaf de Waalkade doet goed. Mij ook.