Psst: Laten we in deze coronatijd zorgen dat ook blinden en slechtzienden hun weg kunnen vinden

‘Net de Rode Zee, vind je niet?’ Ik wandelde in februari met de blinde Joan door Utrecht voor een artikel over de toegankelijkheid van musea. In het oude centrum rolde haar blindengeleidestok van links naar rechts. Het winkelend publiek ging netjes opzij. Vandaar de vergelijking met de gang van het volk Israël door de Rode Zee. Inmiddels ervaart iedereen hoe het is om met een boog om mensen heen te gaan en hoe het is om tegen ‘obstakels’ op te lopen. Soms is het even wachten. Soms moeten er een paar stappen opzij of achteruit gezet worden.

De blinde Marianne en Ronald Polderman, die ik daarna sprak voor een artikel naar aanleiding van een EO-programma Op de tast, vonden de grote stad steeds lastiger worden. Fietsers die hun vervoermiddel parkeren, gaan voor gemak en niet voor een vrije doorgang voor anderen, constateerden ze. De coronacrisis zet meer mensen aan de ..

Iedereen probeert zijn weg te vinden in de anderhalve meter maatschappij. Laten we daarbij onze medemens met minder of geen zicht niet uit het oog verliezen.