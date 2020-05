Het evangelie gáát toch over menselijke zwakte, vergeving en verzoening?

In deze tijd krijgt het thema God en corona veel aandacht: waar is God in deze crisis? Ik heb daar minder mee. Lijden, onpeilbaar verdriet, rouw, ziekte, onmacht, gemis, uitzichtloosheid, willekeur, onrecht: het is er al van oudsher, denk ik dan. Het virus zet, tot nu toe, geen nieuwe geloofsvragen op mijn radar.

Mijn gevoeligheid speelt eerder op bij berichten van christelijke voorgangers die dubbellevens leiden. Het gaat me niet om hun misstappen, maar om hun omgang daarmee. Ik denk aan voorgangers die met fout gedrag doorgaan totdat iemand ze aanklaagt of tot ze betrapt worden, die liever verdoezelen en vooral reputatieschade willen voorkomen. Werkt het evangelie van Jezus Christus wel echt in het ha..

Het overviel me weer bij het nieuws over het overlijden van ‘de invloedrijke apologeet Ravi Zacharias’. Zacharias stelde zich ten doel ‘de denker te helpen geloven, en de gelovige te helpen denken’. Hij heeft op vele podia gestaan van de evangelicale wereld. Talloze christenen getuigen ervan dat Zacharias veel voor hun geloof heeft betekend. Velen prijzen hem de hemel in. Jezus, wordt gezegd, h..