Kerkse kater

Sinds een jaar of tien hebben we een kater als huisgenoot. Hij kwam uit een goed nest. Toen in onze kerkelijke gemeente een nieuwe kring werd gestart, werd deze kater ter adoptie aangeboden. Niet omdat hij niet aardig zou zijn, maar hij werd zenuwachtig van de kleine kinderen in huis. Hij paste meer bij een rustiger echtpaar op leeftijd. Wij pasten in dat profiel. Na de kring zaten we dus met een kater. Ringo was bij ons komen wonen. Hij komt uit een nest van vier katers, die zijn genoemd naar de vier Beatles. Wij kregen dus de drummer in huis.

De afgelopen jaren gingen we elke zondag naar de kerk. Als we vertrokken, lag Ringo te slapen en als we thuis kwamen nog steeds. Wat hij in de tussentijd had gedaan wisten we niet, maar waarschijnlijk was er weinig variatie in zijn gedrag geweest. Sinds de coronamaatregelen zijn onze kerkdiensten online. We zetten de tv aan en… Ringo komt gezellig op schoot zitten. Van slapen is geen sprake mee..

Pas toen de muziekgroep een lied begeleidde met ondersteuning van een drumstel haakte onze huiskater af. Hij treedt dus niet in de voetsporen van zijn beroemde drummende naamgenoot Ringo Starr.