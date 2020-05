Wekenlange leegtes in de agenda vanwege corona

In deze maanden vind ik het eigenlijk wel jammer dat ik al sinds een jaar of vijf geen papieren agenda meer gebruik. Ik bewaarde ze altijd en het lijkt me over een jaar of wat best grappig om mijn kleinkinderen te laten zien dat daar in 2020 wekenlange leegtes vanwege doorgestreepte afspraken zichtbaar zijn. Ik heb nog een stapel agenda’s liggen uit lang voorbije jaren. Mijn allereerste was een ‘gratis voor trouwe donateurs-exemplaar’, ik meen van de stichting Bartimeus. Mijn broer had een agenda en dat leek mij ook wel wat. Niet dat ik daar in groep 8 nou zoveel in te vermelden had, maar het hebben van een agenda suggereerde het hebben van een leven.

Dat ‘leven’ heb ik dus van jongs af aan bewaard en bij iedere verhuizing of Marie Kondo-opvlieging wordt de stapel iets dunner. Zo heb ik kennelijk een aantal agenda’s van on-interessante jaren weggegooid. Die waarin de werk-, kerk- en kinderdingen voortdurend in de repeat-stand staan. Waar je dan doorheen bladert en denkt: saai leven, of eigenlijk: geen leven.

huwelijk

Een van de agenda’s waar ik met plezier doorheen blader, is die van 1995, het jaar van ons huwelijk. Onze lijst voor de organisatie van die grote dag was per actiepunt uitgeknipt. We plakten ze een voor een bij de week waarin ze moesten worden uitgevoerd. Van het regelen van een trouwlocatie tot het boeken van..