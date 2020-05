Op YouTube zijn diverse filmpjes van uitvaartplechtigheden te vinden. Ze zijn daar geplaatst ten behoeve van familie die er vanwege de coronamaatregelen niet bij kan zijn. Opeens is het daarmee publiek bezit. En kan ik het ook bekijken. Zo beland ik op een avond in een zaaltje ergens in het land. Een uitvaartondernemer leest keurig de tekst voor die voor hem is opgesteld. Naast hem de kist tussen een zee van bloemen. Foto’s van een mooie, jonge vrouw worden getoond, samen met haar man en omringd door vrolijke kinderen; dan het verval door een ernstige ziekte, in het ziekenhuisbed met nog steeds haar man en kinderen in haar nabijheid. Het ontroert.

De volgende te bekijken video popt up: het is weer een uitvaartplechtigheid van een echtgenote en moeder. Haar volwassen kinderen vertellen wat ze voor hen heeft betekend. Een zoon rept van een opvoeding zonder gedoe, waar hij intens dankbaar voor is. Een dochter spreekt bewonderend over de moed en kracht van haar moeder in de laatste levensfase. De echtgenoot noemt haar met een snik in zijn st..

Het is beter om naar een huis vol rouw te gaan dan naar een huis vol feestrumoer. Al schaam ik me wel een beetje voor dit gegluur in andermans leven.