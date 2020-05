Ondertekenaars moeten geen Trumpjes worden

Donald Trump slikt dagelijks hydroxychloroquine. Preventief. Tegen corona. Hij heeft het zelf gezegd en dat werd breaking news. Want de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit raadt een dergelijk gebruik van het medicijn ernstig af.

Het is aardig om te zien hoe Trump zijn boodschap meedeelde. Hij rekende op verbazing, wat hem extra leek te motiveren: ‘Ik zat te wachten tot jullie ogen zouden oplichten bij deze mededeling’, zei hij tegen zijn gehoor.

Het was zijn eigen keuze, onderstreepte de president, en zijn lijfarts was daarmee akkoord gegaan. Hij benadrukte zich te baseren op niet-wetenschappelijke rapportages. ‘Ik krijg er veel positieve berichten over binnen’, moest de afdoende verklaring zijn. Trump profileerde zich dus weer als de man die autonoom beslissingen neemt, die zich baseert op bronnen die hij zelf verkiest, di..