Hoge aaibaarheid

Maandenlang bepaalde het coronavirus de krantenkoppen. Vandaag is België in de ban van een katje. Naast Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn er nu ook het ‘Lee moet dood’-kamp en het ‘Laat Lee leven’-kamp. Hoe kon het zover komen?

Het begon allemaal toen studente Selena Ali (23) uit Stabroek door de coronacrisis vervroegd Peru moest verlaten. Ze had zich daar ontfermd over zwerfkatje Lee. Het was al ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid), maar de verplichte drie maanden quarantaine waren niet afgemaakt. Ali stapte toch op het vliegtuig met het beestje op schoot. Opgelucht dat ze veilig thuis was gekomen, vertelde ..

Dat trok de aandacht van inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Lee moet dood en snel, vindt ook viroloog Steven Van Gucht. ‘Hondsdolheid is het dodelijkste virus ter wereld, geen risico nemen.’ Een huiszoeking door het FAVV leverde niets op, evenmin als de dreiging met een dwangsom van 5000 euro per uur als Ali weigert het katje af te..