Te weinig compensatie voor de cultuursector? Ze mogen hun handjes dichtknijpen

Voor de cultuursector is het maar goed dat Nederland een relatief rijk land is. En dat dank zij het zuinige financiële beleid sinds de bankencrisis van 2008, er veel ruimte is om sectoren die hard door de corona-uitbraak zijn getroffen, te ondersteunen. Musea, theaters, concertzalen, bioscopen - ze moesten half maart in één keer hun deuren sluiten. Dat heeft ze tot nu toe ongeveer een miljard euro gekost. Er is wel gemopperd over de specifieke steunmaatregelen waarmee minister Van Engelshoven de cultuursector vorige maand te hulp schoot, maar met de 300 miljoen euro die de sector kreeg, mag ze zich enorm in de handjes knijpen. Hun collega’s in een groot buurland als Groot-Brittannië moesten het met 183 miljoen euro doen en in Frankrijk zelfs maar met 22 miljoen. ‘Bedankt, maar dat is te weinig’ roepen is dan een gemiste kans, zegt Roy Cremers, scheidend directeur van Voordekunst, een crowdfundplatform voor kunst- en cultuurinitiatieven, in een uitgave van ABN Amro. ‘Het voedt het beeld van een culturele elite die zich verheven voelt boven de rest van de maatschappij. Het zorgt voor minder maatschappelijk draagvlak. De Nederlandse steun had juist gepast gevierd moeten worden’, vindt hij. Zijn platform heeft zelf 28 miljoen euro binnengehaald voor dik vierduizend projecten.

verschuivende geldstromen

Dit laat meteen iets zien van de verschuivingen die in de afgelopen jaren zijn opgetreden. Kunst en cultuur zijn veel meer afhankelijk geworden van private geldschieters, zoals bedrijven en vermogende Nederlanders. VVD’er Halbe Zijlstra heeft in 2010-2011 naam gemaakt met omvangrijke bezuinigi..

Je kunt zo je bedenkingen hebben bij rijke industriëlen, maar iemand als Hans Melchers heeft in de Achterhoek in een paar jaar tijd twee musea ‘in de markt weten te zetten’. In het voormalige gemeentehuis van Gorssel en in kasteel Ruurlo werden exposities ondergebracht met ‘modern realisme’ van schilders als Carel Willink. Deze wisten in een mum van tijd honderdduizend bezoekers te trekken.