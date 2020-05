‘Geen baanbrekende resultaten geboekt’, dus dan stop je er maar mee?

‘Ik heb er veel van mijn energie, creativiteit en enthousiasme in gelegd, maar tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen boeken.’ Zo schrijft Monica den Boer in haar afscheidsbrief als lid van de Tweede Kamer (D66). Als dat het criterium wordt, leg ik hierbij al mijn activiteiten neer, beroepsmatig en privé. In het algemeen doe ik mijn best, al kun je ook daaraan soms twijfelen. Ik schrijf weleens iets wat iemand aardig vindt, ik heb een eigen huis, drie kinderen en een fiets - baanbrekend kun je het allemaal niet noemen.

‘Groots en meeslepend wil ik leven’, dichtte H. Marsman - ik wil het ook, maar dan komt er weer wat tussen.

Het werk van een politicus is een groot deel van de tijd best saai - stukken doornemen, mails lezen van mensen die iets willen, afwegingen maken. Zoals het leven voor een groot deel - het woord zegt het al - alledaags verloopt. Toch, als je een persoonlijke coach in de arm neemt - ook in de christelijke sector - wordt de lat hoog gelegd: vind je passie, ontdek waar je gelukkig van wor..