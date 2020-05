Van Toorenburg: ‘Parlement was niet dicht, maar te veel voltrok zich achter de schermen’

Stap voor stap gaat Nederland van het slot. Spannend. Ook de Tweede Kamer zal meer van zich laten horen. Natuurlijk stond het parlementaire proces nooit volledig stil, maar we hebben even vooral corona-gerelateerde debatten gevoerd. Het geluid is gelukkig niet volledig verstomd. Dat was de stem van het volk alleen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Toen stond de volksvertegenwoordiging zo buiten spel, dat die stilte nog altijd wordt verbeeld met een lege boekenplank in onze bibliotheek. Daar staan boeken waarin ieder woord is opgetekend dat in het debat is uitgesproken. In de hoek zie je die lege plank, heel symbolisch. Ik heb er in het begin van deze maand vaak aan gedacht.

In de afgelopen weken zijn we opzettelijk nooit helemaal dichtgegaan. Een zwijgende democratie is een te groot offer. Vergaande inperkingen van vrijheden en omvangrijke steunpakketten vereisen simpelweg debat. De regering regeert en dus moet de Kamer haar controlerende taak vervullen.

huiskamers over de hele wereld

Hoe belangrijk dat is, realiseerde ik mij vorige week eens temeer, tijdens een videoconferentie van parlementariërs verbonden aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Dat is de politieke organisatie van 55 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika gerich..