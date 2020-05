Vechten op een 'godverlaten' slagveld

In december schreef ik op deze plek een column over hoe op alle mogelijke manieren het geloof van ‘gewone mensen’ ontbrak in de Amerikaanse oorlogs- en actiefilm Midway. Dat stoorde. Tot mijn verbazing deed ik rond 4 en 5 mei een andere kijkervaring op, in meer dan een opzicht. Daarin ontbrak niet het geloof in God, maar God zelf. Ik zag een gapende afgrond.

Ik heb het over de Duitse, veelgeprezen serie Unsere Mütter, unsere Väter, door de VPRO laat op de avond uitgezonden. De serie volgt vijf Duitse jongeren die in 1941 naïef de Tweede Wereldoorlog binnenstappen, rekenend op een snelle overwinning.

Je kijkt de serie niet voor de lol, de beelden zijn heftig. De titel wijst volgende generaties Duitsers op het verleden: dit is wat onze moeders, onze vaders hebben meegemaakt.