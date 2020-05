Complotten

Zevenblad heeft wortel geschoten in mijn tuin. De woekeraar is nauwelijks te bestrijden. Momenteel knip ik alles af wat boven de grond komt, in de ijdele hoop de plant uit te putten (fase 1 van mijn verdelgingsplan). Het frisse groen roept agressie bij mij op. Ik knip me suf, maar het is sterker dan ik. Wat beheersbaar lijkt, of in mijn ogen beheersbaar zou moeten zijn, steekt telkens de kop weer op.

Dezelfde machteloosheid bekruipt me bij complottheorieën over corona, 5G, Bill Gates, microchips, vaccins en een geheime wereldregering. Ik raakte er deze week op Facebook in verzeild. Het kan toch niet waar zijn dat mensen al die onzin zo frank en vrij, zo massaal, op sociale media debiteren?

Ik werd er voor het eerst mee geconfronteerd aan mijn keukentafel, daags na het landelijke verbod op handen schudden. Een bedrijf uit Brabant, waar corona net heftig was uitgebroken, zou mijn dak repareren – die afspraak lag al even. Toen de baas van het bedrijf aanbelde, moest hij nog van mij horen dat handen schudden niet meer kon. Erg op de hoogte was deze Brabander dus niet. Toch wist..