In haar boek Country of my Skull vertelt Antjie Krog over de hoorzittingen in Zuid-Afrika na de apartheidsjaren. In zweterige zaaltjes, en dag in dag uit, kwam de duisternis op tafel die decennialang in dit land verdonkeremaand was. Verhalen van geestelijke en lichamelijke ontrafeling van mensen. Van spuug, vloeken, bloed en dood.



Geregeld gebeurde het in die hoorzittingen dat de taal stokte. Het is te erg wat gebeurd was. Daar was geen taal voor. Antjie Krog vertelt dat tijdens een van die haperingen van de taal, aartsbisschop Desmond Tutu, de voorzitter, begon te zingen. Senzeni na, senzeni na ...? Een treurig lied, soms oplaaiend van woede, dan weer verbijsterd gelaten, met als kernvraag: ‘Wat hebben we misdaan? Is onze huidskleur onze zonde?’



Daar gebeurt iets groots: het onzegbare wordt zingend in het bereik van de taal getrokken. Dat heeft iets van een overwinning. Elke taal die geboren wordt in een dergelijk duister heeft een exorcistische kant. Duisternis gedijt bij stiltes en taboes, maar taal kan dat duister aanpakken, uit de anonimiteit trekken, en aan het daglicht blootstellen.



Het moment is me bijgebleven. Vanwege Desmond Tutu, en vanwege de traditie waarin hij staat. Tutu was iemand die het verbijsterende onder ogen durfde zien en tegelijkertijd een zingend en hoopvol christen bleef. Allebei. Dat komt door zijn traditie die dat ‘in huis’ heeft: de klacht, de woede, het verzet, de lofprijzing en de dans. En dat komt ook doordat hij geleerd had zich in te oefenen in die traditie. Altijd waren er ’s morgens gebedsuren. Altijd was er dagelijks het sacrament. Altijd was er een avondgebed. Regelmatig waren er stilteretraites.

Verzet moet je leren. En als je je niet oefent in taal, ben je sprakeloos in het duister.



Men vroeg ooit, sarcastisch, aan de poëet W.H. Auden wat hij eigenlijk gedaan had tegen de nazi’s tijdens de oorlog. Hij zei: ‘Ik heb wacht gelopen bij de taal.’ Dat kan ook je dienstplicht zijn: waken over de taal.



Alles wijst erop dat wij een ontwrichtende eeuw tegemoet gaan. Een van de dingen waarover we zullen moeten waken in de kerk is de taal. Niet vluchten in laffe taal of wegkijken met behulp van clichés. Niet zwijgen omdat je te verpletterd bent door de komende chaos. Nee: waken en spreken, weigeren en de waarheid zeggen, eten en drinken, aanbidden en dansen.

