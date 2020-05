Psst: ‘Ik heb stoepkrijt nodig voor mijn onkruid’

Ik heb stoepkrijt nodig. Wat ik al heel lang deed, is nu trendy. Een wilde tuin aanleggen en de schoonheid van onkruid inzien.

Tussen mijn tegels groeit altijd al groen. En dat mag er best staan van mij. Dat groen herinnert me eraan dat de grond onder ons huis nog geen tien jaar geleden weiland was.

Het zou fijn zijn als een deel van de diertjes die hier toen leefde ook nu nog een plekje heeft. Trek je een onkruidje de grond uit, dan komt er altijd een miertje, torretje of piertje mee. Lekker laten zitten dus, dat groen, is mijn devies.