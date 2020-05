We kunnen ook zó genuanceerd worden, dat we de pijn van het slachtoffer niet meer voelen

Waarschijnlijk beschouw je het als een compliment wanneer een ander jou als een genuanceerd iemand beschouwt, iemand die een zaak van alle kanten bekijkt. Misschien krijg je de kriebels als je leest over actievoerders die zich gepassioneerd inzetten voor een of ander heus wel eerbiedwaardig doel. Maar pas in dat geval toch maar op. Want het kan zijn dat je dan ook tekortschiet in bezieling in kwesties die er echt toe doen. Misschien hecht je dan wel zo sterk aan objectiviteit, dat het je structureel aan subjectieve inzet ontbreekt.

Ik maak die opmerking in verband met het recente doodschieten van een zwarte jogger in het Amerikaanse Georgia. Ik kwam toen terecht bij de befaamde brief van Martin Luther King van april 1963 uit de gevangenis van Birmingham. Tijdens een protestmars tegen rassendiscriminatie was ..

Die acht waren ‘gematigd sympathiek’, constateerde King. Ze hadden begrip voor zijn woede en het verdriet. Maar ze waren ook genuanceerd. Laat de strijd tegen wat onrecht is toch over aan de rechtbanken, zeiden ze. Ga niet met sit-down demonstraties de straat op. Heb niet teveel religieuze haast. King beschikte niet over schrijfpapier. Daarom pende hij zijn reactie in de kantlijnen van een kran..