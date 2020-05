Lang, lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden eens een koning en een koningin. De koning was een heerszuchtig mens die niet keek op een mensenleven. De koningin daarentegen was de goedheid zelve, iedereen hield van haar. Bij de achterdeur van het paleis deelde ze eten uit aan bedelaars en in de paleistuinen mocht alles groeien en bloeien wat de schepping voortbracht. De vogels die er woonden, waren niet te tellen.

Op een dag bleek de koningin zwanger te zijn en dolblij rende ze naar haar man. 'Geweldig!' riep de koning. 'Krijg ik eindelijk een opvolger! Ik weet nu al hoe het kind gaat heten: Corona. Ik laat alvast een klein kroontje maken!' En zo gebeurde het. Prinses Corona werd geboren en iedereen was vertederd van het kleine meisje. Maar omdat het kind opgroeide met een tirannieke vader en een engelac..

de wereld in

Toen haar achttiende verjaardag naderde, vroeg de koning wat ze wilde hebben. 'Ik wil wat van de wereld zien!', zei de prinses. 'Ik wil vliegtickets voor alle landen die er maar zijn!' De koning vond het prima, het leek hem een goede voorbereiding op de troon. Maar de koningin vertrouwde het niet: 'Zou je ..