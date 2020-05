Het Rode Kruis op een andere planeet is met de grootste hulpactie ooit gestart

Na jarenlang fantaseren ben ik tot de conclusie gekomen dat er zeven werelden bestaan waarvan de planetenstelsels via zwarte gaten met elkaar verbonden zijn. Als we namelijk geloven dat God machtig is, dan kan Hij, behalve onze wereld nog wel zes andere werelden besturen. En het kunnen er zelfs wel meer dan zeven zijn. ‘He’s got all worlds in His hands.’ Bewijs hiervoor heb ik uiteraard niet. En bestuderen doe ik het ook niet. Toen ik zag hoe de Amerikaanse luchtmacht met een enorme precisie een ufo in beeld bracht, werd ik bevestigd in mijn fantasie: ‘Hè hè, daar zijn ze. Eindelijk hebben ze op een van die andere werelden vernomen dat het op onze wereld crisis is. Dat er een pandemie heerst. Dat er tekorten zijn, aan aan ic-bedden, aan coronatesten, aan mondkapjes, aan andere beschermingsmiddelen, kortom: dat er hulp nodig is. We redden het zelf niet meer. Het Rode Kruis op die andere wereld is daarom met de grootste hulpactie ooit gestart. Er leven daar sowieso behulpzame mensen, omdat er al generaties lang meerdere crises zijn overleefd. De anderewereldmensen hebben daardoor gemerkt dat je alleen van helpen blij wordt en zijn nu aan het proberen bij ons voet aan wal te zetten.’ Hoe gaaf zou dat zijn. Of het ze lukt om hier te landen is een tweede. Want misschien zie ik ze wel vliegen.

