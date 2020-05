Tuin met verhalen

In mijn tuin staan nogal wat dingen waar een verhaal aan vastzit. En de uitbundigheid van het voorjaar maakt dat ik ze maar eens opschrijf. Het is eigenlijk een familieverhaal.

Neem die appelboom, die over twee weken zeventien jaar wordt. Dat weet ik zo precies, omdat ik die plantte bij de geboorte van m’n dochter. Bij de inschrijving in de burgerlijke stand kreeg ik van de gemeente een groencadeaubon (topidee, moeten meer gemeenten doen!) en daar heb ik die boom van gekocht. Inmiddels is er niet meer dan een stam over - hij gaf te veel schaduw, waardoor de coniferen ..

Voorin de tuin ligt een nijlpaard. Gemaakt van opaalsteen, door een kunstenaar in Zimbabwe. We kregen ‘m toen we 25 jaar getrouwd waren (vandaag precies twee jaar geleden). In het echt een gevaarlijk dier; in mijn tuin lacht hij vriendelijk. Amper van z’n plek te krijgen. En opaal is een steen die je af en toe moet opwrijven om ‘m te laten glanzen. Je kunt je bij zo’n jubileumcadeau uitleven me..