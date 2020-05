Er stond vanmorgen een dikke duif in mijn tuin. Ah, dacht ik even, er is vrede op komst. Of land in zicht. Of, dacht ik droefgeestig in de lijn van mijn huidige gemoedsgesteldheid, het is gewoon een dikke duif die toevallig in mijn tuin komt poepen.

Misschien verbaast het de lezer die me een beetje kent, maar ik heb momenteel wat moeite met optimistisch denken. Ik ben moe, kortaf, gestrest en ben het overzicht kwijt. Ik erger me om de haverklap aan ongeveer alles, en niets gaat zoals ik wil. Ik verlang naar stilte, naar een leeg huis, naar het me weer ergens op kunnen verheugen. Ik word dol van alle prikkels (lees: kinderen) die op me afko..

‘Maar lieve Cocky’, zei een vriendin toen ik mijn sombere gedachten met haar deelde, ‘je weet toch dat God voor jullie zorgt? Hij heeft zelfs de haren op je hoofd geteld, Hij zorgt voor de vogeltjes in het veld, wat zou je je dan zorgen maken?’