Sinds maart telt ons land heel, heel veel nieuwe helden. Onder luid applaus werden zorgmedewerkers uitgeroepen tot zorgheld. Een groots gebaar. Zeker in een land waar ‘doe maar gewoon’ de maat is. Door het drama corona werd opeens zichtbaar wat er zich doorgaans achter de schermen afspeelt in de zorg. Heftige beelden vanaf de intensive care, verstild verdriet in het verpleeghuis en alles wat daartussen zit. Met dagelijks een update aan harde cijfers. Het raakt ons, elke dag weer.

Als huisarts zitten we in de frontlinie, werd wel gezegd. Aanvankelijk voelde het ook zo. Elke patiënt kon een potentiële killer zijn. Voor jezelf, voor anderen. Een strijd tegen een onbekende indringer, die je alleen gewapend met masker en witte jas te lijf kunt gaan. Terwijl daar juist gebrek aan was.

Woorden creëren een nieuwe werkelijkheid. Het was alsof er een oorlog gaande was. De helden werden als vanzelf geboren. Dat voelt ongemakkelijk. Een held is immers iemand die uitblinkt door moed (Van Dale). Ik denk aan de vele verhalen over oorlogshelden. Vaak gewone mensen die het verschil maakten, het goede deden met gevaar voor eigen leven. Ik doe gewoon mijn werk, zoals iedereen in de ..