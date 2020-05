‘Veel is vast prima, zolang je de doop serieus neemt, en het virus natuurlijk’

Als de lockdown intelligent moet zijn, dan ook de versoepeling. Dat we sinds maandag naar de kapper mogen, wil bijvoorbeeld niet zeggen dat we daar geen corona meer kunnen oplopen. Zeker niet als kappers al knippend met je blijven praten - je zag ze dat lustig doen in alle nieuwsitems over de eerste werkdag na hun lockdown. Ik had bij alle maatregelen voor kappers ook het praten binnen anderhalve meter taboe verklaard. Alles voor de veiligheid én voor mijn eigen verlangen naar stilte rond de kapperstoel.

Intelligent versoepelen: blijf zelf nadenken over wat je doet in coronatijd, op basis van redelijke argumenten. Lang niet alles ligt glashelder. Veel keuzes in het huidige beleid zijn gebaseerd op aannames, gevolgtrekkingen en gegroeide situaties. Het hadden misschien ook andere keuzes kunnen zijn, maar er moet nu eenmaal ergens voor gekozen worden. Elke maatregel dient ook niet noodzakelijkerw..

Eigenlijk geldt dit niet alleen voor de bestrijding van Covid-19. De praktijk van de kerkelijke doopbediening heeft er veel trekken van: elke dooppraktijk is een bouwwerk van bijbelse aannames en gevolgtrekkingen, van gegroeide tradities en langdurige theologische discussies. Niet alles daarvan is zo onontkoombaar en evident als een wiskundige formule.