Rinke Verkerk: Op de avond van 4 mei was ik boos. Want de Dodenherdenking beviel me niet

Op de avond van 4 mei was ik boos. Want de Dodenherdenking beviel me niet. Wat treurig. Dat ik als dertigjarig wezen, zonder enige ervaring met oorlog of wat dan ook, niet gewoon fatsoenlijk en betrokken de mensen kan herdenken die de oorlog hebben meegemaakt, zonder dat het weer over mijn emoties moet gaan. Maar het gebeurde. Dat is nu eenmaal de waarheid.

Het kwam niet door de lege Dam. Dat klopte juist. Die verlatenheid. De gure wind. Stilte. Ik dacht eerst dat het kwam door de geoefendheid waarmee die leuke Eva Pronk van zestien jaar oud uit de voordracht van haar eigen gedicht verdwenen was. De vlotte jongere die het gedachtengoed van 4 mei haar generatie in kan helpen dragen, had tegen de tijd dat ze op de Dam stond, al zo vaak moeten repete..

Of misschien was het de afkondiging erna: ‘Straks, na de reclame om half negen, volgt op NPO1 het programma Na de Dam, waarin acteurs, zangers [en andere BN’ers] uitleggen wat het belang is van herdenken.’ Ik geloof in de vitale rol van kunst in het geweten, maar of een BN’er mij nou moet gaan uitleggen waarom ik een oorlog moet herdenken waar ‘ie zelf niet eens bij was? Klinkt als entertainment.