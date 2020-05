Psst: Ik las grote woorden, maar ze pasten niet bij wat ik aan het doen was

Leugen, machten, zelfvernietiging, mishandeling, democratisering van de angst, collectieve dwangneurose, afgoden. Dat waren grote woorden in een opiniestuk vorige week, die op de een of andere manier niet pasten bij wat ik aan het doen was. Ik haalde eten, appte met mijn zus, dacht aan een ouder echtpaar - hun kleinkind had ineens verschijnselen en was pas nog op bezoek geweest -, ik kocht een bosje bloemen voor thuis en probeerde het gezellig te houden.

Het probleem bij alles wat we horen of ons proberen voor te stellen is: we weten het niet. Het kan zijn dat we later spijt krijgen als haren op ons hoofd, dat we niet bij geliefden op bezoek zijn geweest. Maar stel, we hadden het wel gedaan, en zij waren daardoor ziek geworden en overleden? Ook dat zou je jezelf nooit vergeven.

Er is een film over een man die, helemaal alleen, in de woestijn met zijn hand klem komt te zitten onder een rotsblok. Na 127 uur snijdt hij zijn hand eraf. Je kunt zeggen: die man was de weg kwijt, hij ging automutileren. Maar zo bleef hij in leven. Hij wist niet of en wanneer er hulp zou komen.