Column Hilbrand Rozema: ‘Mensen met opruimwoede zijn eng’

'Ruim je bureau op.' - 'Maar als ik de deur dicht doe, zie je niks.' - 'Ja, maar het is een chaos, overal stapels boeken.'

Dit soort gesprekjes neemt toe in frequentie en intensiteit nu we langer samen thuis werken. Zij op zolder, ik op mijn kamer. Onderzoek wijst uit dat rommelige bureaus een bewijs zijn van creativiteit. Het máákt creatief. Het is je humus. Je hoeft maar om je heen te kijken of je komt al op een idee.

De mensheid kan niet zonder. Rommel is potgrond voor de geest. Mensen met opruimwoede zijn eng.

Sterke argumenten. Maar of ze ook aankomen bij betrokkene? Lastig. Ik heb soms het gevoel in een Truman Show te leven, een sociaal experiment: sluit een logisch begaafde, coherent handelende vrouw op met een mentaal zij- en achterwaarts scharrelende romanticus en wat krijg je?