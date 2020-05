Braafste jongetje

‘Wat doet een Jonge Theoloog des Vaderlands eigenlijk?’ Die vraag krijg ik natuurlijk regelmatig de afgelopen maanden. In deze tijd is mijn eerste antwoord logisch: netjes thuisblijven (#blijfthuis!). Maar meestal antwoord ik ook dat ik een soort lobbyist, of influencer, van de theologie ben. Ik probeer het belang van goede theologie te laten zien in een samenleving waar de meeste mensen geen flauw idee hebben wat een theoloog eigenlijk doet.

Ik was dan ook blij verrast toen ik afgelopen week las dat Tijs van den Brink zich afvroeg waarom de kerken geen eigen lobbyist hebben. Carrièrekansen voor deze Jonge Theoloog des Vaderlands! Het viel Van den Brink op dat allerlei sectoren lobbyen voor het versoepelen van coronamaatregelen en kerken jammer..

Ik ben het hartgrondig met hem oneens. Natuurlijk, het voelt krom als ik honderden mensen naar de Groningse IKEA zie gaan, terwijl de Martinikerk het met een handjevol mensen moet doen. Ik mis de ontmoeting en de gezamenlijke aanbidding. Het is best moeilijk om een digitale dienst écht mee te maken.