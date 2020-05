Psst: Als mijn man een sportwagen is, stop ik hem onder een beschermhoes

Ik ben een Toyota Prius. Het stond er echt, zwart op wit, in het interview met de Amerikaanse arts en onderzoeker Sharon Moalem in de Gulliver. Hij vergeleek de ‘genetische superioriteit van vrouwen’ met een Prius, betrouwbaar en bijna niet kapot te krijgen. Dankzij mijn reserveband - de tweede x in mijn chromosoompakket - heb ik meer gereedschap in mijn genetische gereedschapskist dan mijn man.

Vrouwen zijn wat dit betreft dus superieur aan de man. Je zou ook kunnen zeggen, minder ingewikkeld. En dan hebben we het niet over de psyche maar over de bouwstenen.

Ik was altijd al zuinig op mijn man en sinds corona nog meer. Na het lezen van dit artikel zet ik hem het liefst in een vitrinekast. Hij is een exotische sportwagen. Je wilt geen kras in zijn lak of een deuk in zijn carrosserie. Zo’n bolide zet je het liefst in een etalage. Zo’n kostbaar exemplaar zet je ‘s avonds in de garage. En als je die niet hebt, trek je er op zijn minst een beschermhoes ..