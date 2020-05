Al op de eerste dag dat ik in ons nog te verbouwen huis woonde, maakte ik – twintig jaar geleden - kennis met Jaap en Annie. Onze nieuwe buren kwamen meteen vragen of ik misschien niet wilde mee-eten, omdat ik ‘er zo ongezellig bijzat’. Ik ging graag op de uitnodiging in. De soep die werd opgeschept, bleek mooi te kunnen afkoelen tijdens een schriftlezing uit het Oude Testament. Wij spraken over van alles en – eenmaal weer in het nieuwe huis – was ik geroerd: hun gastvrijheid en eerlijkheid hadden me diep geraakt. Nu was ik ook moe en die zeeman-hoestpastille is sterk spul. Jaap en Annie hadden me helemaal niet hoeven uitnodigen maar ze deden het wel. En Annie had onomwonden de woorden herhaald die de verkoper van ons huis tegen hen had gezegd, om aan te geven dat zij goede buren aan ons zouden hebben: ‘Hij is geleerd en zij is heel erg aardig’. Gelukkig zei ze ‘en’ en niet ‘maar’.

De afgelopen jaren bleek het eigenlijk eerder omgekeerd: wij hadden goede buren aan hen. Uit mijn studeerkamer kon ik precies zien wat Jaap ging doen. Zijn zwarte pak droeg hij als hij de plaatselijke uitvaartondernemer ging helpen bij een begrafenis; zijn lichtblauwe blazer met blauw-gele das als hij zondag met A..

Waarom moest ik zo huilen toen Annie en Jaap dood gingen? En waarom stel ik publiekelijk die vraag? Kan ik niet beter, cerebraal en zalvend, over Jaap schrijven: ‘Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is’ (Joh 1: 48, Statenvertaling)? Dat is namelijk zeer waar. Of over Annie dat zij nu ‘veilig in Jezus’ armen is’, zoals op meerdere grafstenen van het kerkhof valt te lezen? Kan ik n..