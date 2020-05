Bezoek achter glas

Martine woont in een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. In lichamelijk opzicht goed gezond. Door de week werkt ze in de keuken van een verzorgingstehuis.

En toen kwam het coronavirus. Meteen nam de organisatie maatregelen. Het werk ging niet meer door, Martine mocht niet meer zelfstandig naar buiten, bezoek was niet toegestaan. Heftige maatregelen, maar begrijpelijk binnen de context van de omstandigheden. Inmiddels zijn we twee maanden verder. De organisatie deelt mee dat er meer ruimte komt voor bezoek.

Wat houdt dat in? Eén familielid mag op afspraak op bezoek komen. En dan steeds dezelfde. Wie het de komende weken mag zijn, moeten de ouders samen maar uitknokken. Hoe ziet dat bezoek eruit? In de tuin wordt een stoel voor het bezoek neergezet. Martine mag binnen op een stoel zitten. Het raam mag niet open. Er is een telefoonverbinding aangelegd. Een soort beeldbellen. Wanneer? Alleen o..