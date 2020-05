De koning trekt een grens

De koning vond dat we niet ‘normaal’ moesten maken wat niet normaal is. Rutte had juist daar zo z’n best voor gedaan de afgelopen tijd met zijn ‘nieuwe normaal’. En logisch want het is zijn campagneslogan: Normaal. Doen. Nu zegt de koning dat hetgeen gebeurt lang niet altijd normaal is en het heel vaak niet moet worden.



We zijn al heel normaal aan het verklaren wat niet normaal is. Rutte wil graag door, de koning waarschuwt. Hij waarschuwt niet de premier, hij waarschuwt ons. Allemaal.



Etnisch profileren was normaal geworden, zo bleek de afgelopen jaren. Logisch, want mensen met een bepaalde huidskleur in snelle auto’s kwamen onevenredig veel in de misdaadstatistieken voor. En opeens was het normaal om op huidskleur onderscheid te maken, technisch heet dat ‘discriminatie’ maar in het gewone leven wordt het zomaar een nieuw normaal. Op grond van afkomst m..