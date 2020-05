Zelfmaakmaskers - Jaap van Dissel moet dit maar niet lezen

Jaap van Dissel van het RIVM moet dit maar niet lezen. Daarvoor is zijn afkeer van huisvlijt in combinatie met mondkapjes te groot. Er volgt bovendien een spoiler voor hem.

Als Jaap gewend is sinterklaas te vieren met familie of vrienden, weet ik namelijk al wat hij dit jaar als plagerig cadeautje krijgt. ‘Sint zat te denken en te denken wat hij Jaap moest schenken. Niet zomaar een paar sokken, zou hij gokken. Maar vrolijke exemplaren, die het goed doen bij Jaaps grijze haren. Want opgelet, Sint heeft de schaar erin gezet.’

Het internetfilmpje waarop iemand een mondkapje maakt van een sok, trekt veel bekijks. Er zijn afgelopen maanden talloze filmpjes verschenen over het zelf fabriceren van een ‘mond-en-neuskapje’ - van Rutte moeten we dat ‘neus’ er nu bij zeggen. Tussen de vele mogelijkheden zit een masker met raampje: je mond blijft zichtbaar (met wasem niet, zou je zeggen), voor de communicatie met doven en sle..