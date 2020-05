Column Ad de Bruijne: Van handen schudden als norm, naar het nieuwe normaal

Het was een hilarisch moment. Rutte had nog niet uitgelegd dat we elkaar geen hand meer moesten geven of hij greep zelf de hand van een verbouwereerde Jaap van Dissel van het RIVM. Sorry, sorry mompelde de premier enigszins schutterig. Hilarisch, maar dat niet alleen. Dat ogenblik was ook veelzeggend ironisch. Drie jaar geleden won diezelfde Rutte glansrijk de verkiezingen, waardoor hij ook tijdens deze coronacrisis premier zou zijn. Dat lukte hem dankzij een uitgekiende verkiezingscampagne die de oprukkende Wilders en Baudet onverwachts de wind uit de zeilen nam. In die campagne maakte Rutte zich onder meer druk over ... handen schudden. Al sinds Pim Fortuyn en Rita Verdonk is dat een item in dit land. Een kleine minderheid van orthodoxe moslims geeft om religieuze redenen geen hand aan leden van het andere geslacht. Niet alleen mannen die vrouwen de handdruk ontzeggen, maar ook vrouwen die mannen hun handen onthouden. Het komt dus niet per definitie voort uit de visie dat vrouwen ondergeschikt zijn. Sommige moslims ervaren een handdruk gewoon als een ongepast intieme vorm van contact tussen de seksen.

vriendelijke hoofdknik werd weggehoond

Vanwege dit hand-geschud (of niet) zijn werknemers ontslagen, rechtszaken gevoerd en boog de Commissie Gelijke Behandeling zich over arbitragekwesties. Ook in andere Westerse landen. In 2017 moest een Duitse politiebeambte 1000 euro boete betalen omdat hij vrouwen geen hand gaf. P..



Mark Rutte: ‘De norm hier is dat je elkaars handen schudt.’ - beeld anp / Jerry Lampen