Met infuus en al op straat. Schande?

Een kalende dertiger loopt door het Virchow Hospitaal in Berlijn. ‘Mij is verteld dat hier alle corona-patiënten in Berlijn worden samengebracht’, zegt hij. ‘Maar het grootste deel van de dag is hier helemaal niets aan de hand.’

Billy Six, zo heet de journalist, wandelt in een donkere jas door een lege wachtruimte. ‘De noodtoestand waarover de media schrijven, bestaat niet.’

Ziekenhuispersoneel heeft Six verteld dat ze de coronacrisis moeten opkloppen, zegt de man die eerder ‘onthulde’ dat vlucht MH17 niet door een uit Rusland afkomstige Buk is neergehaald (en daarmee Thierry Baudet inspireerde). De conclusie is duidelijk: de coronacrisis is een hoax (nep) en de gevestigde media zijn onbetrouwbaar.