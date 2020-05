In de vroege ochtend hoor ik gekwetter, gefluit, getjilp, gekoer en gepiep. Een vogel die fluit. Veel mensen noemen dat als iets waarvan ze gelukkig worden. (Waarom wordt een schaap dat blaat minder snel genoemd in die categorie?) Dit soort geluk kan zomaar uit het leven wegglijden, omdat je er geen tijd voor neemt, of omdat zorgen alles overstemmen. Maar de Schepper slaapt niet. Hij herhaalt de vier seizoenen eindeloos. In deze lentetijd werd ik me het weer bewust, misschien wel doordat het ’s morgens in alle vroegte stiller is dan ooit. Geen auto’s die voorbijrazen, geen vliegtuigen die lawaai maken, geen kinderen op weg naar school. Bij het wakker worden, neem ik tien minuten bewust de tijd om naar de fluitende vogels te luisteren. Mijn gedachten komen langzaam en nog ongeordend op gang. ‘Lente, the most beautiful time of the year. Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U. Van het concert des vogels krijgt niemand een program. Eens komt de grote zomer. Daar is het altijd lentetijd.' Langzaam wordt het dan stil in mijzelf en kan ik alles om mij heen weer beter horen, omdat ik al vroeg begonnen ben met luisteren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .