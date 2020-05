Gekke Henkies zijn heel hard nodig in deze fase van de coronacrisis

Nu de angst voor corona minder wordt, groeit er iets anders: de angst voor gekke Henkie. Dat we misschien meer doen dan nodig is in de strijd tegen corona.

Gekke Henkie dook eerder op in klimaatdiscussies, als Nederland meer dreigde te doen dan andere landen. Dat moest je toch vooral niet doen, want dan was je gekke Henkie, werd dan geroepen door mensen die toch al geen zin hadden om iets te doen.

Die zin wordt ook bij corona langzaam maar zeker minder. Dat kan in de pas lopen met de versoepeling. Maar het kan ook zomaar dat maatregelen opeens gekkigheid heten. En juist dan hebben we dus gekke Henkies nodig. Dat zijn mensen die heel goed snappen dat de overheid onder druk staat en ook dáárom versoepelingen afkondigde. Gekke Henkies voelen dat aan en doen graag een stapje minder.