Boodschappen doen is in coronatijd ineens een stuk minder ontspannen. Het is een hele kunst om in een drukke supermarkt anderhalve meter afstand te houden en als je pech hebt, zijn er nog schappen leeg door hamsterende klanten. De supermarkt waar ik rondloop, is inmiddels weer aardig gevuld. Alleen bij het wc-papier en de afbakbroodjes vind ik nog lege schappen.

Mijn favoriete volkoren afbakbroodjes zijn er helaas niet. Als ik zoek naar een alternatief valt me op hoeveel broodjes die bruin lijken eigenlijk toch wit zijn. Als eerste ingrediënt zie ik op de verpakking overal ‘tarwebloem’ in plaats van het ‘volkorentarwemeel’ dat ik zoek. Dat ze er aan de buitenkant bruin uitzien, zegt dus niets over hoe gezond ze zijn. Brood ..

Wat me daarnaast vaak opvalt in mijn werk en omgeving, is dat veel mensen bij brood heel bewust kiezen voor bruin of volkoren, maar bij andere graanproducten de witte variant gebruiken. Bij crackers, wraps, beschuit, soepstengels, macaroni, en rijst worden de witte producten meer gekozen dan de volkorenvarianten. Als ik vraag naar de reden daarvan is voor de meeste mensen smaak niet eens de bel..