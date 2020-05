Wat een vermoeiende aflevering was het zeg, nondepinnekes

Nondepinnekes, we moeten het even over Boer zoekt vrouw van zondag hebben. Boer Geert uit Oeffelt trok aan het eind de conclusie dat zijn date Angela nogal ‘kalm aan en teruggetrokken’ was, dat ze hem niet bij kon houden in zijn doen en laten - zonder dat duidelijk werd wat hij dan in zo’n duizelingwekkend tempo had volvoerd. Ergens op weg naar dat moment zei hij: ‘Het waait flink zeg, nondepinnekes.’ Het stel had het koud, in Spanje.

Wa’s da veur woord, zelfbedacht misschien? Nee hoor, zegt een kookblogster, die het op haar website ook gebruikt. Ze hoorde het veelvuldig in haar Brabantse familie. Het is, laat woordspeler en Brabander Wim Daniëls weten, een ‘verdere verbastering’ van nondepie, een van oorsprong Franse verbastering van nom de Dieu. Zo maak je een vloek onschuldig, door de combinatie met iets..

Het was een vermoeiende aflevering. Bij bijna alle duo’s ging de handrem op de gevoelens. Alleen boer Bastiaan en Milou waren vrolijk verliefd. Maar hij is bang dat een langeafstandsrelatie ‘doodbloeit’. Zit er toekomst in, als je geen van beiden wilt verkassen? Er bloedt iets moois tussen die twee.