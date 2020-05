Op de Grebberg: ‘Beneden me schittert de Rijn. Ik denk aan mijn oudoom’

Het Ereveld op de Grebbeberg is deze lente een waardige vervanging voor de Keukenhof. Tussen statige eiken liggen rechthoeken vol bloemenpracht. Fotografen gaan erbij liggen als scherpschutters, hun lens tussen de tulpen.

Rond de tienduizend Nederlanders vochten hier. Er sneuvelden er 425, vier zijn nog vermist. In totaal zijn er bijna 900 graven, ook van militairen die elders omkwamen in mei 1940. Dus ook de twintig doden bij Leiden, waar mijn oudoom Alderik Kort (bataljon I-9RI) zag hoe een Duits vliegtuig een bom gooide op de bus die voor hen reed. De bus vloog in brand. Hij hielp mee bij het in zeildoek wikk..

Er staan bordjes met verhalen: soldaat Spölmink was vermist, zijn familie ging op de fiets van Denekamp naar Rhenen en bleef zoeken; na een maand is hij gevonden.