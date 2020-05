Britse zorgmedewerkers: ze zijn de ongewilde helden

In tijden van crisis heeft een volk symbolen en instituten nodig die mensen verenigen. Maar veel van die symbolen en instituten zijn verdwenen of hebben aan zeggingskracht ingeboet.

Koningshuizen hebben schandalen, of zijn zo verburgerlijkt dat ze weinig gewicht meer in de schaal kunnen leggen. Het religieuze landschap is zowel verzwakt als versplinterd. Welke religieuze leider heeft er nu nog het gezag om een heel volk op te roepen om bijvoorbeeld massaal in isolatie te gaan?

Misschien dat de paus in Italië nog wat te zeggen heeft voor een meerderheid van de bevolking, maar verder zou ik het in West-Europa niet weten. Hier in het Verenigd Koninkrijk heeft zelfs de aartsbisschop van Canterbury maar een beperkt bereik, en daar vallen de miljoenen moslims in dit land niet onder.