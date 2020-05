Overbevolking - Als je je ellendig voelt dan zoek je warmte

Er gaat al jaren een bericht rond dat Bill Gates geboortebeperking tot stand wil brengen door vaccinatie. Door zijn inzet voor het ontwikkelen van een vaccin tegen corona is dit gerucht nieuw leven ingeblazen. Heeft Gates wel zulke goede bedoelingen als hij doet voorkomen? Wil hij uiteindelijk niet heel veel kinderen het leven benemen? Het bericht is uiteraard fakenieuws – tenminste in deze interpretatie. Maar fakenieuws kan heel hardnekkig zijn.

Dat Gates kinderen het leven zou willen ontnemen is onzin. Maar de bewering dat hij geboortebeperking tot stand wil brengen door vaccinatie is correct – als ik tenminste niet het slachtoffer ben van fakenieuws! Je weet tenslotte maar nooit. Wat Gates bedoelt, is heel zinnig. Als veel kinderen worden ingeënt, leven zij langer en gezonder. Ouders, vooral in arme landen, kunnen er daarom meer op r..

luxe leven

Op zichzelf, geïsoleerd, lijkt dit een zinnige redenering. Maar redeneringen over mensen staan nooit op zichzelf en zijn dus zelden zinnig. Alsof alle mensen bij het verwekken van kinderen alleen maar rationele berekeningen maken. Onzin. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan is het nog onzin en wel simpel vanw..