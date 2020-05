De hel dichterbij

‘Als ik het probleem van het kwaad toch maar eens begreep ...’ Dat verzuchtte Hannah Arendt (1906-1975), de Duits/Amerikaanse Joodse die als journaliste in 1961 in Jeruzalem het tegen Adolf Eichmann gevoerde proces volgde. Elie Wiesel, overlevende van de Holocaust, zei als ooggetuige iets dergelijks. ‘In de beklaagdenbank zat een ogenschijnlijk beschaafd mens (…). De architect van de Holocaust was alledaags.’

Wat willen Arend en Wiesel hiermee zeggen? Ze zeggen dat sommige mensen als sadistische psychopaten lijken te worden geboren, maar zo niet Adolf Eichmann. Zo ook niet zo’n 90 procent van de beulen in de toenmalige nazikampen. Het boek Daders. Hoe heel normale mensen massamoordenaars worden, toont aan dat deze moordena..

Ik bracht eens een bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn. Het kamp hoorde bij de eerste met machinegeweren, honden en duizend-volt-prikkeldraad bewaakte slavenkampen van Hitler. De Joodse gids vertelde van wreedheden die je verstand te boven gaan. Vader en zoon die met elkaar moesten vechten tot één van hen dood neerviel ... Ik vroeg: Als gewone Duitsers zo konden worden, hoe st..