Al vóór corona was het druk in de natuur, dat zullen we deze zomer helemaal merken

De stad waarin ik opgroeide, Amersfoort, wilde nadrukkelijk groeistad zijn. Dat ging niet zonder slag of stoot in de plaatselijke politieke arena. Van een enkele gereformeerde die tegen de groeiaspiraties was, werd gefluisterd dat die daarom niet op het GPV zou stemmen. Dat betekende wat in die tijd.

Maar voor het zover was, werd er al gebouwd rond de stadskern. Als kind kwam ik eind jaren zestig te wonen in een gloednieuwe wijk met de eerste hoge flats. Even verderop lagen verlaten weilanden, waar je ver kon wandelen. Wist ik veel dat die onafzienbare landerijen al klaarlagen om veel meer wijken op te bouwen.

Een paar weken geleden wilde ik vanuit Amersfoort naar Bunschoten fietsen, om iemand coronaproof in zijn achtertuin te bezoeken. Ik weet dat stad en dorp al bijna aan elkaar gekoekt zijn, maar dat er nog maar enkele weilanden tussen lagen, viel me ter plekke toch weer rauw op mijn dak.