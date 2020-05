'Kun je ernaar kijken?' Deze vraag hoor je regelmatig in het televisieprogramma Dreamschool. Daarin staan ‘probleemjongeren’ centraal. Ze zijn van school gestuurd wegens wangedrag of verslavingsproblematiek. Dreamschool biedt ze een nieuwe (of laatste) kans. De twee begeleiders spiegelen telkens het gedrag van de leerlingen. Ze wijzen de jongeren op hun leerdoelen. Dat is geen gemakkelijke taak. Elke leerling reageert (zich af) zoals hij of zij dat gewend is te doen. In de een-op-eengesprekken stelt Lucia geregeld de vraag: ‘Wat gebeurt er nou met jou? Kun je ernaar kijken?’ Ik vind het bewonderenswaardig met hoeveel geduld en liefde deze twee proberen te helpen. Ze zoeken een opening naar het hart vol pijn.

Driekwart jaar geleden verhuisde ik met mijn gezin uit Oekraïne terug naar Nederland. Graag wil ik iets doorgeven van wat ik zag in bijna zestien jaar wonen en werken in dat prachtige land. Ik begin dan bij een les uit de Bijbel. Niet elke Kretenzer is een vadsige buik. Niet elke Oekraïner is corrupt of aan de drank. Wel onvolmaakt, net als ik.

Wat heb ik gezien en merk ik op? Natuurlijk, die royale gastvrijheid. Niet één koekje. En als je al drie stukken vlees op hebt, vragen ze: 'Hé, waarom eet je niks?' Die zorgzaamheid merkte ik ook vaak wanneer ze ons wilden beschermen tegen oplichterij. Het duurde lang voor ik dat kon toegeven. Wat doet die man overdreven. Hij staat gewoon in de garage naast de monte..