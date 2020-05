Een zondagochtend

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog niet op was, ging ik naar de tuin. De lucht was aan één kant babyblauw en de maan hing op een plek waar ik haar nog nooit had zien hangen. Groot en flets, bijna ondergegaan. Het moestuinhekje schuurde over de tegels. ‘Dat komt later wel’, dacht ik en ging achter de frambozenstruiken op een stapel pallets zitten, drapeerde een rood vest over mijn half wakkere benen en luisterde.

Die ochtend preekten de vogels voor de mensen. Zuster Merel zong alsof God zelf in haar keel woonde en Broeder Duif koerde van vrede. En de stilte, de aartsmoeder van alle moedertalen, sprak voor zich. Ik hield mijn mond en luisterde. De vogels zetten hun gesprekken voort alsof ik er niet was. Ze vlogen onbevangen en zonder omwegen van tak naar tak. Ik moest aan de engelen denken. Die kunnen vl..

Zou dat ook voor de vogels gelden? Het talent om jezelf te vergeten en de genade van de lichtvoetigheid zouden samenhangende grootheden kunnen zijn. De vogels lieten stichtelijke stiltes vallen en pakten hun preek dan weer op. Geen moralisme, geen exegese, alleen deze drie punten: ‘. . .’ Wat had de Heilige Franciscus, vogelkenner bij uitstek, gezegd? ‘Predik het Evangelie, de..