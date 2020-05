Hilbrand Rozema: Om nooit te vergeten, Lea Judith

Stamboomspeuren is als vliegen, over het landschap van de geschiedenis. Soms komt het verleden onvergetelijk dichtbij. Zo vloog ik een paar jaar terug, als het ware, over Sobibor.

Hoe dat kan? In 1850 trouwt een Gronings familielid, een Kort, met een vrouw van Terschelling. Ze verhuizen naar Amsterdam. Ik volg nieuwsgierig hun spoor. Ze zijn nogal verhuizerig: Zeedijk, Warmoesstraat, Foeliestraat, Smaksteeg. Wat zullen die stegen gestónken hebben. Zij is ‘tapster’. Hm, klinkt ruig. Ik zie haar voor me, achter de toog. Kerel, roep ik hem nog na, was toch liever met domine..

Hij hoort me niet meer, ik ben te laat. Deze Kort, in 1822 in Siddeburen geboren, overlijdt in 1887 in het Binnengasthuis. Zijn vrouw volgt hem in 1908, hun kroost wordt Amsterdams. In 1927 trouwt hun kleinzoon met Alida de la Penha.