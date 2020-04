Na het vaccin

Stel, Het Vaccin komt beschikbaar. Hoe zal onze wereld veranderen! Het Oude Normaal en het Nieuwe Normaal kunnen wel inpakken, de tijd van het Allernieuwste Normaal breekt aan. We zullen ons weer onbewust immuun wanen voor de ziekte, nu op ieders lippen, maar die zich dan al snel diep in ons collectief geheugen zal verbergen naast bof, mazelen, rode hond, difterie/kroep (waaraan in de jaren veertig nog een zus van mijn moeder overleed), kinkhoest, tetanus, polio, tbc (‘tering’), malaria, pokken, cholera, tyfus, pest, scheurbuik, hepatitis B (de A-variant glipt er kennelijk steeds doorheen), meningokokken en pneumokokken. We kunnen lief doen over Moeder Natuur, maar ze herbergt voor mensen veel sluipende ellende; ellende waar we ons dankzij vaccinatieprogramma’s en vanzelfsprekend geworden hygiëne nauwelijks meer bewust van zijn.

En o, wat zullen we er dan weer van genieten om opeengepakt in volle treinen te zitten, op elkaar geklemd met vele bezwete lichamen, dampend van de hitte op een zomerdag of juist van de regen op een kletsnatte dag in het najaar.

O wat zullen we ervan genieten, gewoon ’s ochtends weer drie kwartier in de file te staan, luisterend naar de radio die de vandaag gemeten recordfile afkondigt en we zullen onszelf ‘tjongejonge’ horen zeggen, of juichen.